Андрей Бочкарев: к 2026 году число рабочих мест в ТиНАО удвоится

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ближайшие пять лет рабочих мест в ТиНАО станет больше. Их количество может превысить 500 тысяч. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, каждый год в новых округах вводится около 15–20 тысяч новых рабочих мест. Только с 2012 года число мест приложения труда в ТиНАО увеличилось втрое.

"По итогам этого года в ТиНАО планируется ввести более 570 тысяч квадратных метров социальных и промышленных объектов", – заявил заммэра.

Как отметил глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, такое состояние рынка труда в ТиНАО достигнуто благодаря многолетним усилиям городских властей и застройщиков по созданию новых рабочих мест.

Также депутат Госдумы Дмитрий Саблин объяснил, что создание новых рабочих мест в ТиНАО полностью отвечает интересам горожан, которые могут работать недалеко от дома. По его словам, необходимо, чтобы такое развитие было комплексным.

Ранее жители ТиНАО попросили ускорить строительство детских садов, школ и поликлиник. Дмитрий Саблин получил более 165 тысяч подобных обращений.