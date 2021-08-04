Андрей Бочкарев: к 2026 году число рабочих мест в ТиНАО удвоится

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ближайшие пять лет рабочих мест в ТиНАО станет больше. Их количество может превысить 500 тысяч. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, каждый год в новых округах вводится около 15–20 тысяч новых рабочих мест. Только с 2012 года число мест приложения труда в ТиНАО увеличилось втрое.
"По итогам этого года в ТиНАО планируется ввести более 570 тысяч квадратных метров социальных и промышленных объектов", – заявил заммэра.
Как отметил глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, такое состояние рынка труда в ТиНАО достигнуто благодаря многолетним усилиям городских властей и застройщиков по созданию новых рабочих мест.
Также депутат Госдумы Дмитрий Саблин объяснил, что создание новых рабочих мест в ТиНАО полностью отвечает интересам горожан, которые могут работать недалеко от дома. По его словам, необходимо, чтобы такое развитие было комплексным.
Ранее жители ТиНАО попросили ускорить строительство детских садов, школ и поликлиник. Дмитрий Саблин получил более 165 тысяч подобных обращений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: