Москвичей пригласили принять участие в гастропроекте "Лето в городе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 5 по 8 августа в столице будут работать гастрономические площадки в рамках проекта "Лето в городе". В центре Москвы откроются две точки – на Тверской площади и площади Революции. Остальные 16 расположатся в других районах столицы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Гости смогут познакомиться с кулинарными традициями разных регионов России, а также других стран – Англии, Бельгии, Испании или Турции. На мероприятии будет открыто более 50 предприятий торговли и общественного питания, которые предложат необычные десерты, приготовленные по особенным и старинным рецептам, а также специальное ресторанное меню.

7 и 8 августа на бульваре в 16-м микрорайоне района Крюково с 14:00 до 16:00 жителям столицы будут предлагать приготовленную на гриле тыкву с сырокопченым беконом. На Коптевском бульваре с 15:00 до 18:00 7 августа кулинары приготовят перепелку на березовых углях с соусом из вишни, а в центре столицы – на Площади Революции – порадуют любителей деликатесов жареной дыней в беконе.

Ранее сообщалось, что в Москве заработали бахчевые развалы. В этом году их больше, чем в прошлом, – 250. Арбузы и дыни в столицу везут из Краснодара, Волгограда, Ростова-на-Дону, Астрахани и Дагестана.