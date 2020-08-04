Четыре станции Сокольнической линии метро открылись после ремонта путей

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Четыре станции Сокольнической линии Московского метрополитена стали доступны для пассажиров во вторник утром. Об этом информирует пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Станции Сокольнической линии (1) #мосметро открыты для пассажиров. Напоминаем, что до 20 августа юго-западный участок линии работает по особому графику. Подробнее: https://t.co/NWU78i2yl7 — Московское метро (@MetroOperativno) August 4, 2020

Станции метрополитена "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" перешли на особый график работы с 14 июля по 19 августа. Это связано с прокладкой современного бесстыкового пути.

Так, в выходные дни и некоторые понедельники станции для пассажиров закрывают полностью. В остальные дни работа станций проходит до 23:00.

Следующее закрытие станций произойдет в выходные. Кроме того, станции будут недоступны и в понедельник, 10 августа.

При этом финальный этап работ пройдет с 23:00 14 августа до утра 20 августа. На этот период станции также закроют.

Пассажирам в связи с ограничениями предлагается воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ. Кроме того, проезд возможен и на регулярных маршрутах наземного транспорта.