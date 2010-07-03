В Кузьминках отремонтируют один из корпусов школы № 1208

В столичном районе Кузьминки капитально отремонтируют один из корпусов школы № 1208 имени Шумилова. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В корпусе школы планируют заменить кровлю над пятым этажом и спортзалом, установить новое ограждение крыши, а также отремонтировать выход на нее. Кроме того, на чердаке планируют обновить настилы и двери.

Также в здании покрасят стены, заменят козырьки входных групп, наружные двери и оконные блоки, обустроят металлические ограждения лестниц и обновят покрытие металлического пандуса.

Также в помещениях заменят трансформируемые перегородки, поставят новые двери, восстановят заложенные оконные проемы в подвале, на первом этаже и в пристройке спортзала. Специалисты планируют провести внутреннюю отделку помещений и приспособить их для маломобильных учеников.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Текстильщики планируют провести капитальный ремонт дошкольной образовательной организации № 687. В рамках проекта в помещении проведут отделочные и ремонтные работы. Планируется замена рулонного гидроизоляционного ковра, а также восстановление фасадов.