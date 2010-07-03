Участники "Музыки в метро" сыграют на электроарфе и мусорных баках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новом сезоне "Музыки в метро" будут участвовать 245 исполнителей и коллективов. Они начнут играть перед пассажирами подземки в середине мая, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

В этом сезоне участники споют а капелла, порадуют пассажиров исполнением на духовых, скрипичных, струнных и этнических инструментах. Они также сыграют на электроарфе и даже на мусорных баках.

Все больше музыкантов хотят прийти на проект: в этом году артисты прислали свыше 1,5 тысячи заявок в ходе онлайн-отбора. Это рекорд за время существования "Музыки в метро". Из всех заявок отобрали 400 лучших кандидатов к живым прослушиваниям.

"Музыка в метро" – проект московского метрополитена и департамента транспорта, созданный при поддержке департамента культуры и московского продюсерского центра. Его запустили в 2016 году, теперь число площадок достигло 33-х. В 2019-м площадка проекта появилась в павильоне МЦД.

Музыканты сами выбирают площадку и время выступления, участие для артистов бесплатное. На сайте проекта они могут следить за календарем занятости.