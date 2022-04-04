Автосервис и магазины откроют на территории "народного" гаража в Зеленограде

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Автосервис и магазины планируют разместить на территории "народного" гаража в Зеленограде. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки в отношении соответствующей территории, расположенной во 2-м Западном проезде в Зеленограде, было принято в ходе заседания градостроительно-земельной комиссии Москвы.
Уточняется, что в настоящее время по этому адресу расположен неэксплуатируемый "народный" гараж на 442 машино-места площадью 13,4 тысячи квадратных метров.
"По результатам внесения изменений в ПЗЗ рассматриваемый земельный участок с паркингом будет выставлен на торги с целью дальнейшей эксплуатации объекта", – объяснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
По ее словам, там сохранится паркинг, однако, помимо него, также появятся автосервис, автомойка, магазины автотоваров и объекты бытового обслуживания.
Ранее стало известно, что здания бывшей автоматической телефонной станции (АТС) на Тушинской улице на северо-западе Москвы переоборудуют под офисы. Общая площадь комплекса превышает 11 тысяч квадратных метров, в процессе реорганизации она не изменится.
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