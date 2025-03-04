Сервис "Вывоз ненужных вещей" помог москвичам избавиться от более 20 тыс кг одежды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москвичи за два последних месяца 2025 года смогли избавиться от более 20 тысяч килограммов одежды и свыше 23 тысяч килограммов печатных изданий при помощи сервиса "Вывоз ненужных вещей", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Соответствующие категории появились в каталоге сервиса в декабре 2024 года. Кроме освобождения пространства в доме, сервис позволяет подарить вещам вторую жизнь. Они поступают на социальные площадки, где могут обрести новых владельцев, уточняется в материале.

Главным условием для бесплатного вывоза одежды, обуви, головных уборов, предметов галантереи, книг, журналов и открыток является их хорошее состояние. Предметы не должны быть рваными и грязными, также они не должны иметь посторонних запахов.

Перед оформлением заявки на вывоз нужно привести вещи в порядок – постирать их, просушить и сложить в сумки, коробки или пакеты. Печатные издания следует упаковать так, чтобы грузчики могли без труда донести их до машины. Воспользоваться сервисом можно в том случае, если у гражданина есть хотя бы четыре больших сумки, коробки или восемь пакетов стандартного размера.

"Вывозом ненужных вещей" могут воспользоваться все жители Москвы, включая ТиНАО и ЗелАО. Для этого нужно обладать полной или стандартной учетной записью на mos.ru. Гражданину потребуется заполнить специальную форму, указав адрес, дату и время приезда специалистов. Гражданину позвонят для подтверждения заявки.

Ранее стало известно, что с начала реализации программы реновации сервисом "Помощь в переезде" воспользовались почти 2 тысячи семей, которые переехали в новые квартиры в ЦАО. Новоселье отпраздновали уже 2 300 семей, а помощью при переезде воспользовались 85% из них. Благодаря сервису горожане могут бесплатно вызвать грузчиков и грузовой автомобиль, чтобы перевезти вещи.

