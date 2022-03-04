В Москве новогодние световые украшения начали демонтировать

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства начали демонтировать новогоднюю иллюминацию и декоративные конструкции, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

"Часть новогодних украшений, в том числе праздничные ели, убрали в середине января, а световые тоннели, арки, светящиеся шары и навесные гирлянды решили, как и в прошлые годы, оставить до весны. Зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", – сказал он.

По словам Бирюкова, все демонтированные конструкции будут храниться на складах до следующих новогодних торжеств. Он пояснил, что специалисты очистят их, проверят на предмет повреждений и отремонтируют в случае необходимости.

"Все декоративные конструкции в столице используются повторно. Для украшения улиц, парков, скверов и площадей используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", – заявил Бирюков.

Он отметил, что этой зимой столицу украшали свыше 4 тысяч световых конструкций.

Ранее Бирюков рассказал, что в Москве в 2022 году благоустроят Волоколамское шоссе и прилегающие территории. Он подчеркнул, что на данный момент Волоколамское шоссе является одной из ключевых столичных магистралей, проходящей через пять районов. В пешей доступности от шоссе живут более 190 тысяч человек.