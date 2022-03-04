Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Социальные учреждения Москвы изменят график работы в праздничные дни. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Так, отделы ЗАГС 7 марта будут работать по графику сокращенного дня, подать заявление на регистрацию брака и пожениться можно будет с 09:00 до 17:00. В Международный женский день не будут работать дворцы бракосочетания №1, 3 и 4. Остальные отделы будут закрыты с 6 по 8 марта.
"Офисы ЗАГС в 11 центрах госуслуг "Мои документы" 6 и 7 марта будут работать в зависимости от их графика. 8 марта – выходной. С 9 марта – обычный режим работы", – говорится в сообщении.
Также с 6 по 8 марта не будут работать читальные и выставочный залы Главархива. При этом читальные залы будут открыты 5 марта с 09:30 до 15:30. Кроме того, все 26 государственных ветеринарных клиник будут принимать посетителей в праздники по обычному графику.
В связи с празднованием Международного женского дня с 6 по 8 марта медицинские организации также перейдут на особый график работы. Взрослые поликлиники будут открыты 6 и 8 марта с 09:00 до 16:00, а 7 марта – с 09:00 до 18:00. Отделения ОРВИ будут ежедневно работать с 08:00 до 20:00.
Кроме того, медицинская помощь на дому будет оказываться в такое же время. Помощь пациентам с коронавирусом будет оказываться в прежнем режиме.
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