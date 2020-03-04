Входы и выходы станций "Спартак" и "Тушинская" могут ограничить из-за матча

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Входы и выходы станций "Спартак" и "Тушинская" могут ограничить из-за футбольного матча, сообщается в официальном аккаунте Московского метрополитена в Twitter.
На стадионе "Открытие Арена" в 19:30 начнется матч 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА. В связи с этим сотрудники Московского метрополитена советуют воспользоваться станциями "Спартак" и "Тушинская".
В то же время желающих попасть на матч предупредили о возможных ограничениях входа и выхода на станции. Кроме того, сотрудники метро призывают приобретать билеты на обратную дорогу заранее, чтобы сэкономить время в пути после окончания встречи.
Также они напомнили, что оплатить проезд можно банковской картой на турникетах, отмеченных специальными стикерами.
Сегодня в 19:30 на стадионе «Открытие Арена» встретятся #Спартак и #ЦСКА. Зрителям матча #ОлимпКубокРоссии #СпартакЦСКА удобнее добираться до стадиона через станции #мосметро «Спартак» и «Тушинская».— Московское метро (@MetroOperativno) March 4, 2020
Также сегодня в рамках розыгрыша Кубка России между собой сыграют грозненский "Ахмат" и питерский "Зенит". Кроме того, завтра состоится встреча между "Химки" и "Торпедо". Время проведения матча "Шинника" и "Урала" в настоящий момент неизвестно.
Действующим обладателем Кубка России является московский "Локомотив". В финальной встрече с "Уралом" железнодорожники выиграли со счетом 1:0. Решающий гол забил хавбек клуба Дмитрий Баринов.
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