Более 20 станций строят и реконструируют на МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На четырех маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) строятся и реконструируются 22 станции, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на МЦД-1 строится новая станция Петровско-Разумовская, еще три платформы реконструируются.
На МЦД-2 строят новые платформы Печатники и Марьина Роща. Станцию Москва-Товарная реконструируют. Платформу перенесут для объединения с остановочным пунктом Серп и Молот МЦД-4 и формирования ТПУ.
На перспективном третьем маршруте МЦД реконструируют три станции, а на МЦД-4 – 12 остановочных пунктов. Возводятся новые платформы Минская, Поклонная, Кутузово и Камушки. Восемь других станций реконструируют.
Ранее стало известно, что в текущем году планируется дополнительно благоустроить территории возле 11 станций Большой кольцевой линии метро. С учетом роста пассажиропотока специалисты расширят и обновят тротуары, приведут в порядок проезжую часть и там, где будет необходимо, сделают наземные пешеходные переходы с контрастным освещением.
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