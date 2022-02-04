Более 20 станций строят и реконструируют на МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На четырех маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) строятся и реконструируются 22 станции, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на МЦД-1 строится новая станция Петровско-Разумовская, еще три платформы реконструируются.

На МЦД-2 строят новые платформы Печатники и Марьина Роща. Станцию Москва-Товарная реконструируют. Платформу перенесут для объединения с остановочным пунктом Серп и Молот МЦД-4 и формирования ТПУ.

На перспективном третьем маршруте МЦД реконструируют три станции, а на МЦД-4 – 12 остановочных пунктов. Возводятся новые платформы Минская, Поклонная, Кутузово и Камушки. Восемь других станций реконструируют.

Ранее стало известно, что в текущем году планируется дополнительно благоустроить территории возле 11 станций Большой кольцевой линии метро. С учетом роста пассажиропотока специалисты расширят и обновят тротуары, приведут в порядок проезжую часть и там, где будет необходимо, сделают наземные пешеходные переходы с контрастным освещением.