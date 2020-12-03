Госинспекция по недвижимости выявила нарушения по COVID-19 в бизнес-центре в Конькове

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявила нарушения по профилактике коронавирусной инфекции в бизнес-центре в районе Коньково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Госинспекции заявили, что в бизнес-центре по адресу улица Бутлерова, владение 17Б, отсутствовала разметка соцдистанции, а также не соблюдался масочно-перчаточный режим. Сумма штрафа для юрлиц за подобные нарушения составляет от 100 до 300 тысяч рублей.

Уточняется, что также ранее было выявлено, что здание бизнес-центра обладает признаками самовольного строительства. Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский заявил, что в здании была незаконно проведена реконструкция.

"Установлено, что была произведена реконструкция здания – без разрешительной документации были возведены дополнительные междуэтажные перекрытия между пятым-шестым и шестым-седьмым этажами, которые образовали дополнительный этаж", – рассказал Овчинский.

Ранее сообщалось, что Госинспекция зафиксировала свыше 750 нарушений по профилактике коронавирусной инфекции с 1 по 14 ноября. Специалисты проверили общественные места, предприятия в сфере ЖКХ, БЦ, объекты культуры и спорта, развлекательные учреждения, предприятия сервиса. В половине случаев инспекторы выявляли отсутствие средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.