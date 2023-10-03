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03 октября, 11:46

Город

Расписание ряда поездов Белорусского и Савеловского направлений изменится с 7 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Движение ряда поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД будет изменено с 7 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

Отмечается, что с указанной даты по выходным специалисты будут демонтировать фундаменты старого путепровода на станции Фили. Во время работ движение приостановят по 1-му и 4-му главным путям. Это повлияет на расписание, в том числе МЦД-1.

Ранее сообщалось, что расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД с 2 по 31 октября. Причиной этого стали работы по развитию инфраструктуры в Лианозове, а также на перегоне Каналстрой – Вербилки.

Также с 4 октября по 10 декабря график поездов изменится на МЦД-4 и Горьковском направлении МЖД. Корректировки связаны с необходимостью проведения работ по реконструкции третьей платформы на станции Железнодорожная и строительством северной части конкорса.

Расписание движения поездов на МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится с 1 октября

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