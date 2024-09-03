Депутат МГД Елена Самышина: парку Трубецких нужны розы

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В парке "Усадьба Трубецких" в Хамовниках подошли к концу работы по благоустройству детских и спортивных площадок. Депутат Мосгордумы Елена Самышина встретилась в парке с муниципальным депутатом района Павлом Исаченковым, заместителем директора по благоустройству районного ГБУ "Жилищник" Татьяной Варол и активными жителями Хамовников, чтобы ознакомиться с результатами обновления "Усадьбы Трубецких".

Депутат отметила, что в парке действительно появились малые архитектурные формы, свежие тренажеры для занятий спортом, пространство для выгула собак, современные детские площадки. Однако жители района предложили продолжить благоустройство, добавив парку зелени.

"Любой зоне отдыха нужны зеленые насаждения и цветы, которые будут радовать глаз. Как рассказали мне жители, когда-то в "Усадьбе Трубецких" цвели розы – но со временем они исчезли. Попросили вернуть цветы, и мне кажется, это было бы прекрасным возвращением к историческому облику Хамовников", – поделилась Елена Самышина.

По итогам встречи с жителями Хамовников Елена Самышина собрала их предложения, чтобы конечный результат обновления парка устроил тех, кто привык здесь отдыхать.

Ранее депутат заявляла , что в районе Якиманка нашли помещение для библиотеки. По словам Самышиной, библиотечный отдел можно устроить в помещении объединения культурных и досуговых центров Центрального административного округа на улице Большой Якиманке.

Депутат выразила уверенность, что в центре, где скоро начнут работу детские кружки, также будет востребована и библиотека.