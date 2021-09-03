Заторы в Москве достигли девяти баллов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Загруженность столичных дорог в пятницу вечером достигла 9 из 10 баллов.
По данным сервиса "Яндекса", движение затруднено почти по всему Садовому кольцу и частично на Третьем транспортном кольце.
Заторы образовались также на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большой Лубянке, Мясницкой, Бутырской, проспекте Мира, Волоколамском и Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях и на юго-востоке и северо-западе МКАД.
Москвичам рекомендовали в пятницу выезжать за город после 20:00, чтобы избежать заторов.
Ранее сообщалось, что привычный уровень загруженности дорог с заторами до 9 баллов вернется в Москву в середине сентября. В Центре организации дорожного движения призвали водителей быть внимательнее на дорогах, так как на улицах увеличится число детей.
Москвичам рекомендовали выезжать за город после 20:00
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