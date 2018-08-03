Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Парке Горького появилась 3D-копия скульптуры "Девушка с веслом" художника-каллиграффиста Покраса Лампаса. Он создал ее специально к 90-летию парка.

"С "Девушкой с веслом" все просто: достаточно лишь вчитаться в текст, написанный обычным шрифтом. Смысл современной каллиграфии не в том, чтобы поддерживать традицию письма. Это поиск новых форм, попытка понять, как изменятся культура и письменность под влиянием глобальных трендов", − рассказал он, передает портал мэра и правительства Москвы.

Скульптуру создавали по частям. Сначала макет порезали на небольшие фрагменты размером 30 сантиметров, а потом сложили все вместе, армировали изнутри и запенили. На печать и монтаж ушло около четырех недель. Высота скульптуры составляет четыре метра.

Скульптура станет ключевым арт-объектом фестиваля "90 лет Парку Горького", который пройдет с 25 августа по 2 сентября.

В рамках фестиваля пройдет флеш-моб. О нем на своей странице в Twitter ранее писал Сергей Собянин.

Участниками могут стать все желающие. Достаточно выложить в одной из социальных сетей архивные фотографии и рассказать историю, связанную с Парком Горького. К ним нужно добавить специальный хештег #90историйпаркагорького.

К акции уже присоединились десятки пользователей, но время поделиться воспоминаниями еще есть: итоги акции подведут 12 августа. Организаторы выберут 90 лучших снимков и историй, которые станут основой для юбилейного набора открыток.