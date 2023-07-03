Производитель наладил выпуск компонентов для промышленных систем охлаждения в Москве

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичная компания "Новая орбита" запустила линию по изготовлению медно-алюминиевых теплообменников, входящих в состав охлаждающих агрегатов, что позволит в скором времени локализовать производство драйкулеров на предприятии на 99%. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что до запуска линии компания импортировала медно-алюминиевые теплообменники из Европы.

"В ближайший год мощности компании позволят выйти на объем производства около 100 тысяч киловатт по холоду", – сказал Овчинский.

Драйкулеры – это агрегаты, позволяющие охлаждать технологическое оборудование за счет окружающей среды, они позволяют сбрасывать большие объемы тепла при минимальной трате электроэнергии, также их используют в системах кондиционирования, для охлаждения серверных помещений и в ряде других отраслей промышленности, объяснил он.

Генеральный директор компании Владимир Косенко рассказал, что производственная линия состоит из оборудования для размотки, выпрямления и отрезки медных трубок, после чего идет процесс изготовления медных ламелей, их делают более прочными при помощи оцинкованной стали и в последующем обрабатывают после сборки теплообменников.

По его словам, в дальнейшем предприятие планирует запустить производство микроканальных теплообменников, которые используются в качестве конденсаторов холодильных установок.

Московская компания в том числе разрабатывает и производит другое холодильное оборудование, применяющееся в ряде отраслей промышленности, отметил Косенко. Инженеры и конструкторы разрабатывают различные новые решения, после чего ими занимается предприятие. В данный момент компания выпускает драйкулеры, компрессорные холодильники с водяным и воздушным охлаждением, рабочие, циркуляционные и дренирующие насосные станции и другое.

Решение предпринимателей разместить промышленные производства на территории Москвы позволяет им получить доступ к крупным рынкам сбыта, комфортной инфраструктуре и мерам системной поддержки. В данный момент предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, для них созданы субсидии и многое другое.

Ранее Овчинский рассказал, что предприятие "Технорэд", объединив усилия с ПАО "Северсталь", создало сварочную проволоку, которая по эксплуатационным показателям превосходит продукцию ушедших брендов.

Отмечалось, что компания намерена ежегодно увеличивать производство проволоки, таким образом, к 2024 году планируется выпустить порядка 6 тысяч тонн продукции, к 2025 году объем производства должен достигнуть 12 тысяч тонн.



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