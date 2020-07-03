Инженерные работы на участке Путилковского шоссе завершили на 70%

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Переустройство инженерных коммуникаций на Путилковском шоссе в Красногорске выполнено на 70%. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Реконструкция шоссе сократит пробки на данном участке и значительно улучшит транспортную доступность микрорайона. Завершить работы планируется в конце 2020 года", – заявили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Как рассказали в ведомстве, в окончательном варианте Путилковское шоссе на участке протяженность 1,6 километра расширится до 4-х полос. Увеличится и скорость движения – до 80 километров в час. Благодаря реконструкции, ожидаемая пропускная способность шоссе вырастет до 30 тысяч автомобилей в сутки.

На данный момент на шоссе перекладывают сети связи, кабельные линии электропередачи, а также переустраивают ливневую канализацию. На основном ходе дороги укладывают асфальт. Также планируется по обеим сторонам шоссе разместить тротуары и велодорожки.