Более 10 столичных театров осенью представят свои спектакли в культурных центрах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 10 театров столицы покажут спектакли в городских культурных центрах осенью 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента культуры Москвы Сергея Перова.

"В связи с тем, что в Москве очень активно запускаются культурные центры и в разных районах появляются технически оснащенные площадки с хорошей емкостью зала и удобно расположенные, театры с удовольствием рассматривают эти площадки для организации своей деятельности", – рассказал Перов.

Он добавил, что театрализованные представления можно будет посмотреть в 11 культурных центрах. Перов пояснил, что такая идея появилась в ходе совещания совета директоров московских театров и культурных центров.

Ранее сообщалось, что в 10 столичных парках с 11 июня до 22 августа можно бесплатно посмотреть репетиции постановок театров в рамках проекта "Открытые репетиции в парках", который приурочен к Году театра в России.

В нем принимают участие парк "Зарядье", Парк Горького, "Музеон", сад "Эрмитаж", сад имени Баумана, детский парк имени Прямикова, Перовский парк, Измайловский парк, парк 50-летия Октября, "Сокольники".

