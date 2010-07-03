Гости форума "Мой район" смогут сдать нормативы ГТО

В Гостином Дворе с 4 по 6 июля пройдет форум "Мой район", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Одной из его главных тем станет здоровый образ жизни.
На площадке появится стенд департамента спорта Москвы. Здесь все желающие смогут сдать нормативы ГТО и получить памятную медаль. Специальное тестирование подготовлено и для детей. В частности, специалисты проанализируют показатели ребенка и расскажут родителям о том, к какому виду спорта у ребенка есть предрасположенность.
В целом форум посвятят вопросам создания комфортной городской среды, здравоохранения, транспорта, социальной защиты, правильного питания и множество других тем.
Комплекс ГТО разработали еще в СССР. В 1931 году его утвердили как основу системы физического воспитания граждан. Испытания определяют силу, выносливость, гибкость, быстроту, ловкость. Современный комплекс ГТО начал действовать 1 сентября 2014 года. Он рассчитан на участников 11 возрастных групп.
Ранее сообщалось, что в рамках форума "Мой район" запланировано свыше 30 культурных мероприятий. В программу войдут кинопоказы, мастер-классы, концерты и экскурсии.
Мероприятие завершится концертом группы "Моральный Кодекс". Билеты на выступление можно будет выиграть на площадках форума или приобрести за накопленные баллы в магазине поощрений проекта "Активный гражданин".
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