Москвичи смогут проверить здоровье и составить план питания на форуме "Мой район"

В рамках городского открытого форума "Мой район", который пройдет с 4 по 6 июня в Гостином дворе, можно будет пройти быструю диагностику и составить план питания с диетологом. Об этом сообщила директор форума Ирина Гордина-Невмержицкая.
По ее словам, на форуме организуют зону "Здоровый образ жизни". Там будут зоны программы "Московское долголетие", центр донорства, центр наркологии с тестированием состояния легких.
"На форуме можно будет пройти быструю диагностику. Будет представлена большая программа по правильному питанию. Также будут работать диетологи департамента здравоохранения. Мы постараемся рассказать про самое нужное и полезное", – приводит слова директора форума Агентство "Москва".
Также она добавила, что для гостей форума подготовлены силовые мастер-классы, воркаут-баттлы, конкурсы. Посетители смогут покататься на катке, сдать нормы ГТО, а также получить рекомендации по выбору вида спорта для детей.
Кроме того, в рамках форума запланировано свыше 30 культурных мероприятий. В программу войдут кинопоказы, мастер-классы, концерты и экскурсии.
Мероприятие завершится концертом группы "Моральный Кодекс". Билеты на выступление можно будет выиграть на площадках форума или приобрести за накопленные баллы в магазине поощрений проекта "Активный Гражданин".
"Это наш город": в рамках форума "Мой район" москвичи встретятся с известными людьми
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