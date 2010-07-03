Москвичи смогут проверить здоровье и составить план питания на форуме "Мой район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках городского открытого форума "Мой район", который пройдет с 4 по 6 июня в Гостином дворе, можно будет пройти быструю диагностику и составить план питания с диетологом. Об этом сообщила директор форума Ирина Гордина-Невмержицкая.

По ее словам, на форуме организуют зону "Здоровый образ жизни". Там будут зоны программы "Московское долголетие", центр донорства, центр наркологии с тестированием состояния легких.

"На форуме можно будет пройти быструю диагностику. Будет представлена большая программа по правильному питанию. Также будут работать диетологи департамента здравоохранения. Мы постараемся рассказать про самое нужное и полезное", – приводит слова директора форума Агентство "Москва".

Также она добавила, что для гостей форума подготовлены силовые мастер-классы, воркаут-баттлы, конкурсы. Посетители смогут покататься на катке, сдать нормы ГТО, а также получить рекомендации по выбору вида спорта для детей.

Кроме того, в рамках форума запланировано свыше 30 культурных мероприятий. В программу войдут кинопоказы, мастер-классы, концерты и экскурсии.

Мероприятие завершится концертом группы "Моральный Кодекс". Билеты на выступление можно будет выиграть на площадках форума или приобрести за накопленные баллы в магазине поощрений проекта "Активный Гражданин".

