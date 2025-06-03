МОЭК предупредила об отсутствии горячей воды в ряде домов в Солнцеве

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В нескольких многоквартирных домах на четырех улицах в столичном районе Солнцево не будет горячей воды ближайшие несколько часов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ПАО "МОЭК".

В ряде домов на Боровском шоссе, улицах Шолохова, Главмосстроя и 50-лет Октября наблюдается снижение параметров горячего водоснабжения из-за проведения переключений на тепловых сетях при переводе нагрузок между источниками.

В течение нескольких часов режимы будут приведены в нормативное состояние, уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что в более чем 12 тысячах зданий в Москве уже возобновлено горячее водоснабжение после гидравлических испытаний. Работы завершены на около 1,8 тысячи километров магистральных тепловых сетей.

В рамках гидравлических испытаний специалисты выводят из эксплуатации отдельные участки трубопроводов и повышают в них давление для проверки состояния коммуникаций. За счет этого мастера могут выявить проблемы и устранить их.