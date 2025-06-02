Горячее водоснабжение возобновлено в более 12 тыс зданий Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Горячее водоснабжение возобновили в более чем 12 тысячах зданий Москвы после гидравлических испытаний, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В настоящее время в городе проводятся масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых планово отключаем горячее водоснабжение", – отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работы уже были завершены на около 1,8 тысячи километров магистральных тепловых сетей. В этом году работы разделены на почти 600 десятидневных периодов.

В рамках работ специалисты выводят из эксплуатации отдельные участки трубопроводов по очереди и повышают в них давление для проверки состояния коммуникаций. Благодаря этому мастера могут выявить возможные ненадежные участки и отремонтировать их.

Работы планируется завершить до 1 сентября.

Во время летней профилактики специалисты ПАО "МОЭК" проводят перекладку трубопроводов при помощи современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и другие работы.

16 мая в столице в полном объеме стартовали гидравлические испытания тепловых сетей. Всего специалистам предстояло проверить свыше 18 тысяч километров сетей, чтобы подготовить коммуникации и оборудование к осенне-зимнему периоду. Плановые отключения горячей воды начались в городе с 12 мая.