Бочкарев: пешеходный мост через Водоотводный канал объединит креативно-деловой кластер

13:07
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В центре столицы появится пешеходный мост через Водоотводный канал, который станет частью одного из главных туристических маршрутов, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что велопешеходный мост соединит остров Балчуг и район Якиманка.
"Кроме того, благодаря его строительству будет сформирован единый креативно-деловой кластер в центре Москвы", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службе Стройкомплекса.
Он подчеркнул, что непрерывный прогулочный маршрут протянется от Воробьевых гор до достопримечательностей острова Балчуг, включая Болотную площадь и "ГЭС-2". Затем по Патриаршему мосту можно дойти до храма Христа Спасителя и ГМИИ имени Пушкина и продолжить прогулку по Бульварному кольцу.
"Кроме того, строительство моста позволит убрать с маршрута три подъема по лестнице и сделает прогулочную зону полностью пригодной для маломобильных граждан", – добавил Бочкарев.
Ранее сообщалось, что в столице в ближайшие три года планируют построить 12 мостов через Москву-реку. В настоящее время пять мостов уже возводятся, семь – проектируются. Так, в Нагатинском Затоне пешеходный мост соединит жилые кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной со строящейся станцией метро "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.
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