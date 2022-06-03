Проезд в наземном транспорте в районе БЦ "Гранд Сетунь плаза" сделали бесплатным

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

13:07

Бочкарев: пешеходный мост через Водоотводный канал объединит креативно-деловой кластер

городстроительство

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В центре столицы появится пешеходный мост через Водоотводный канал, который станет частью одного из главных туристических маршрутов, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что велопешеходный мост соединит остров Балчуг и район Якиманка.

"Кроме того, благодаря его строительству будет сформирован единый креативно-деловой кластер в центре Москвы", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службе Стройкомплекса.

Он подчеркнул, что непрерывный прогулочный маршрут протянется от Воробьевых гор до достопримечательностей острова Балчуг, включая Болотную площадь и "ГЭС-2". Затем по Патриаршему мосту можно дойти до храма Христа Спасителя и ГМИИ имени Пушкина и продолжить прогулку по Бульварному кольцу.

"Кроме того, строительство моста позволит убрать с маршрута три подъема по лестнице и сделает прогулочную зону полностью пригодной для маломобильных граждан", – добавил Бочкарев.

Ранее сообщалось, что в столице в ближайшие три года планируют построить 12 мостов через Москву-реку. В настоящее время пять мостов уже возводятся, семь – проектируются. Так, в Нагатинском Затоне пешеходный мост соединит жилые кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной со строящейся станцией метро "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать