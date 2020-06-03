В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA

Фото: instagram.com/jyskru

Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина. Он расположен в торговом центре "Тройка" в Красносельском районе, сообщает РИА Новости.

Одновременно с этим заработал российский сайт и интернет-магазин сети.

Открытие двух магазинов ретейлера, которого часто называют "датской IKEA", планировалось еще в апреле, но из-за пандемии коронавируса пришлось перенести сроки.

Ранее компания заявляла, что в перспективе 10-15 лет готова открыть в России около 200 магазинов. Компания уже открывала магазины в РФ в 1996 и 2005 годах, но в обоих случаях закрывала их уже через два года.

JYSK – одна из крупнейших в мире сетей магазинов мебели и товаров для дома, входит в Lars Larsen Group. Бренд объединяет более 2,9 тысячи магазинов в 53 странах мира.

Ранее в IKEA объяснили, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских. В частности, это связано с объемами торговли, импортными пошлинами, колебаниями валюты и транспортными расходами.