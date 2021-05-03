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Город

19:02

Столичные власти не рассматривают возможность ограничения въезда в город из-за пандемии

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы в настоящее время не рассматривают возможность ограничения въезда в город из других регионов в связи с пандемией. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Вероятность ограничения въезда в Москву из соседних регионов из-за третьей волны - пока такой вопрос не рассматривается", – уточнил руководитель ведомства в эфире программы "Слухай эхо" на канале радиостанции "Эхо Москвы" на YouTube.

Он также отметил, что власти не планируют вводить дополнительные ограничения на работу предприятий сферы услуг в столице.

Ранее сообщалось, что в майские праздничные и нерабочие дни в столичном транспорте усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Как рассказали в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", почти в 2,5 раза больше контролеров проверяют наличие средств индивидуальной защиты у пассажиров.

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