Специалист рассказал о происхождении необычных названий московских улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Старший научный сотрудник отдела образовательных программ Музея Москвы Денис Ромодин рассказал о происхождении некоторых столичных улиц, которые носят необычные названия.

Например, улица Жужа, расположенная в парке музея-заповедника "Коломенское", берет свое название от одноименной небольшой речки. Однако почему так называется река, неизвестно. Есть вероятность, что она взяла свое название от слов "лужа" или "жижа".

"Ленивка и соседняя Волхонка в Хамовниках получили свои названия от притоков Москвы-реки. Улица Пруд-Ключики в районе Лефортово также названа в честь водоема, который располагался в верховьях реки Нищенки и славился своей прозрачной ключевой водой", – говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

Переулок Сивцев Вражек также берет свое название от воды – на его территории в XVII веке текла небольшая река Сивка или Сивец. Переулок до начала XX века несколько раз менял название — он был то Подьяческим, то Протасьевским, то Троицким.

Изначально Эльдорадовский переулок в районе Аэропорт носил название Монастырская Земля, поскольку эта была территория Высокопетровского монастыря. Потом его переименовали в Цыганский Уголок из-за живших тут цыган. А своему нынешнему названию переулок обязан ресторану "Эльдорадо" на Красноармейской улице, где цыгане выступали.

А Последний переулок в Мещанском районе стал так называться из-за своего местоположения на карте города в 18 веке. Тогда этот переулок действительно был последним по нечетной стороне Сретенки.