Конкурс для любителей путешествовать пройдет в Москве в рамках фестиваля "Николин день"

Конкурс для путешественников пройдет в Москве в рамках фестиваля "Николин день". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу цикла городских мероприятий "Московские сезоны".
"Правила просты: участникам предстоит написать небольшой рассказ о путешествии по России и поделиться своими мечтами о том, какие интересные места нашей страны они хотели бы посетить, сделать бумажный кораблик выложить в Instagram фото с этим корабликом и свой рассказ, поставив хэштеги #НиколинДень и #МосковскиеСезоны", – рассказали в пресс-службе.
О новом конкурсе на своих страницах в Instagram уже рассказали актер Андрей Мерзликин, ведущие популярных телепроектов Галина Ржаксенская и Евсей Ковалев, шоумен Иван Чуйков.
Конкурс продлится до 19 мая, а уже 20 мая организаторы конкурса огласят троих победителей конкурса. Каждый из них получит ценный приз – Apple iPad. А также каждый победитель получит советы от звезд по предстоящему отдыху, они расскажут, что лучше взять с собой в поездку и какие места стоит посетить в обязательном порядке.
Московский фестиваль "Николин День" будет проходить с 17 по 19 мая. Так как святой Николай считается покровителем мореплавателей и путешественников, праздник решили оформить в морском стиле.
Гостей ждут спектакли, концерты, спортивные состязания. В торговых шале будут продавать рыбу и морепродукты, а также разные блюда из основных "рыбных" регионов России. Манежную площадь украсит "Корабль даров", на площади Революции установят лодки и детские аттракционы, а в Климентовском переулке появится арт-объект "Белый кораблик".
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