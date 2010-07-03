Более 11 тысяч цветов высадят в Пресненском районе в мае

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Больше 11 тысяч цветов высадят в Пресненском районе Москвы с 1 по 9 мая, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в префектуре Центрального административного округа, данные работы пройдут в рамках программы по озеленению. Цветущие растения появятся на дворовых и общественных территориях.

В настоящий момент рассаду уже привезли к местам посадки в грунт. Начинаются работы по подготовке объектов. Необходимо убрать декоративную щепу и добавить землю, где ее не хватает.

В пресс-службе напомнили, что в апреле в Пресненском районе было высажено 157 кустарников и около 20 деревьев.

Ранее сообщалось, что в Капотне приступили к комплексному благоустройству улицы Капотни, 1-го и 2-го Капотнинских проездов и Проектируемого проезда № 5217.