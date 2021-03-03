Город сдаст в аренду на льготных условиях 12 помещений в САО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Льготную аренду 12 городских помещений предложат инвесторам в Северном административном округе Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, речь идет об объектах площадью от 27,3 до 377,2 квадратного метра.
"Цена годовой аренды данных объектов начинается от одной тысячи рублей за квадратный метр для подвальных помещений и от 4 750 рублей – для цоколя, первых этажей и выше. Арендовать их можно будет сроком на 10 лет", – уточнил представитель мэрии.
В арендованных помещениях представителям малого и среднего бизнеса разрешено размещать офисы, аптеки, маленькие магазины и салоны красоты.
Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что в 2020 году в САО была отмечена большая активность бизнеса. Инвесторы на льготных условиях получили 94 нежилых объекта.
Аренда городских строений на облегченных условиях появилась в Москве в 2017 году. За прошедший период предприниматели получили от города свыше 1,6 тысячи помещений по сниженной тарифной ставке.
В феврале стало известно, что город предоставил 15,8 гектара земли для создания более 240 тысяч квадратных метров производственных площадей на средства инвесторов. Земельные участки для реализации масштабных проектов переданы в аренду на шесть лет.
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