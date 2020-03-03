В столичной аптеке призвали посетителей сдерживать кашель у кассы

В столичной аптеке призвали посетителей не кашлять возле кассы

В одной из московских аптек, которая располагается на Ярославском шоссе, вывесили объявление с просьбой не кашлять возле кассы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Панические настроения в связи с шествием нового коронавируса по планете все больше охватывают людей. Они начали распространяться и по столице. Авторы необычного плаката не указали, последуют ли за нарушение запрета какие-либо санкции.

В Москве накануне ввели дополнительные профилактические меры в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице. В городских больницах доступны дополнительные места для людей с подозрением на заболевание, введены особые меры досмотра в аэропортах.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечилось более 47,2 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано более 90,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания.

