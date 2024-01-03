Площадь ОЭЗ "Технополис Москва" увеличилась на 53 гектара в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/О. Сосницкий

В 2023 году в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" вошел индустриальный парк "Руднево", в результате ее общая площадь превысила 275 гектаров. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в 2023 году территория особой экономической зоны столицы увеличилась на 53 гектара и превысила 275 гектаров.

"Сегодня там работает свыше 200 высокотехнологичных компаний, где трудоустроены более 16,3 тысячи человек", –рассказал Владимир Ефимов.

Сообщается также, что сейчас в "Рудневе" построено 19 корпусов общей площадью 213,7 тысячи квадратных метров, включая опытное производство и конструкторское бюро.

Ранее Ефимов сообщил, что выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" за 9 месяцев 2023 года выросла в 2,4 раза. Общая выручка фирм и компаний составила 77 миллиардов рублей. За аналогичный период 2022 года этот показатель составлял всего 31 миллиард рублей.