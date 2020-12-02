Суд оштрафовал МГТУ имени Баумана на 500 тысяч рублей

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МГТУ имени Баумана оштрафован судом на 500 тысяч рублей за несоблюдение требований по профилактике распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Также суд оштрафовал проректора образовательного учреждения на 300 тысяч рублей. Известно, что дело об административном правонарушении было возбуждено в отношении юридического лица из-за несоблюдения вузом мер профилактики коронавируса. Студенты и педагоги вуза жаловались на несоблюдение в университете антиковидных мер.

Роспотребнадзор проводил эпидемрасследование в четырех корпусах МГТУ.

С 9 ноября МГТУ имени Баумана перевел студентов на гибридную форму обучения.