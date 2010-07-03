Посвященная Олегу Табакову фотовыставка открылась в Москве

Фото: пресс-служба Театра Олега Табакова

Фотовыставка "Атом Солнца", посвященная народному артисту СССР Олегу Табакову, открылась на Чистопрудном бульваре. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Выставка проходит в рамках фестиваля учеников Табакова. В пресс-службе объяснили, что название фестиваля – это цитата драматурга Виктора Розова.

"Драматург увидел юного Олега Табакова в спектакле "В поисках радости" и сказал, что этот артист так талантлив, как будто "проглотил атом Солнца", – отметили в театре. Там же подчеркнули, что Табаков умел передавать этот "атом" своим ученикам.

На выставке можно увидеть фотографии из архива Театра Табакова и цитаты из интервью разных лет. Они расположены не в хронологическом порядке, но с указанием даты публикации интервью. Продлится выставка до 24 декабря.

Олег Табаков – актер, режиссер, педагог, один из основателей театра "Современник", руководитель театра "Табакерка" и МХТ, народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Он скончался в марте 2018 года после продолжительной болезни в возрасте 82 лет, похоронен на Новодевичьем кладбище.