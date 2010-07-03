Канатная дорога будет работать бесплатно в свой день рождения

Фото: Москва 24/Никита Симонов

10 декабря Московская канатная дорога на Воробьевых горах будет работать бесплатно по случаю своего дня рождения, сообщает сайт канатной дороги.

В этот день все желающие смогут бесплатно прокатиться с 11:00 до 21:00.

Первая канатная дорога через Москву-реку появилась в ноябре 2018 года. Дорога связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина.

В ее состав входит три станции: "Воробьевы горы", "Новая Лига" (на ней располагается "стрелка", которая позволяет вывести на линию воздушной дороги кресельные подъемники для горнолыжников и сноубордистов), а также "Лужники".

Канатной дорогой могут пользоваться до 1 600 пассажиров в час.

В сентябре председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что планируется разработать проекты еще трех канатных дорог в нескольких районах столицы.

По ее словам, канатка может появиться по трем направлениям: автовокзал "Южные ворота" – станция метро "Алма-Атинская" – Капотня; станция метро "Нагатинская" – набережная Марка Шагала; парк развлечений "Остров мечты" – Бобровый остров – станция метро "Нагатинский затон".

Ранее сообщалось, что еще 10 канатных дорог рассчитывают построить в столице на основе концессионных соглашений. Протяженность новых канаток составит не менее 40 километров, предполагаемый пассажиропоток – 66 тысяч человек.

