Канатная дорога будет работать бесплатно в свой день рождения

Фото: Москва 24/Никита Симонов
10 декабря Московская канатная дорога на Воробьевых горах будет работать бесплатно по случаю своего дня рождения, сообщает сайт канатной дороги.
В этот день все желающие смогут бесплатно прокатиться с 11:00 до 21:00.
Первая канатная дорога через Москву-реку появилась в ноябре 2018 года. Дорога связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина.
В ее состав входит три станции: "Воробьевы горы", "Новая Лига" (на ней располагается "стрелка", которая позволяет вывести на линию воздушной дороги кресельные подъемники для горнолыжников и сноубордистов), а также "Лужники".
Канатной дорогой могут пользоваться до 1 600 пассажиров в час.
В сентябре председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что планируется разработать проекты еще трех канатных дорог в нескольких районах столицы.
По ее словам, канатка может появиться по трем направлениям: автовокзал "Южные ворота" – станция метро "Алма-Атинская" – Капотня; станция метро "Нагатинская" – набережная Марка Шагала; парк развлечений "Остров мечты" – Бобровый остров – станция метро "Нагатинский затон".
Ранее сообщалось, что еще 10 канатных дорог рассчитывают построить в столице на основе концессионных соглашений. Протяженность новых канаток составит не менее 40 километров, предполагаемый пассажиропоток – 66 тысяч человек.
"Мосгорсправка": канатные дороги