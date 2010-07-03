Благоустройство родника у платформы "Красногорская" МЦД-2 завершат к 3 декабря

Фото: сайт администрации городского округа Красногорск

Благоустройство родника у платформы "Красногорская", которая входит в МЦД-2, планируют завершить в ближайшие дни. Об этом информирует пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

"Территорию родника у платформы "Красногорская" благоустроили по многочисленным просьбам жителей округа. Здесь реконструировали мост, сделали удобные ступеньки, завершается установка новой беседки", – рассказал замглава администрации округа по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич.

Отмечается важность программы софинансирования при поддержке министерства благоустройства Московской области. По ней предполагается облагородить территории, прилегающие к линии МЦД-2.

"Плановый срок окончания работ – 3 декабря", – уточнил Волосевич.

Движение по МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" пустили 21 ноября. Протяженность диаметров составляет 52 и 80 километров соответственно.

Ранее новое программное обеспечение для оплаты начали тестировать на МЦД-2. Специалисты проверяют работу турникетов, валидаторов и билетных терминалов.