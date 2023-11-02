Москва онлайн покажет обзор выставки-форума "Россия" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

5 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть обзор Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Корреспондент Лариса Соколова посетит мероприятие, пообщается с организаторами и участниками.

В форуме примут участие 89 регионов РФ, федеральные министерства и крупные госкомпании, которые представят результаты своей работы в социальной, культурной и других сферах.

Например, на выставочной площадке Иркутской области можно будет совершить полет на симуляторе новейшего российского лайнера МС-21 или побывать в батискафе "Мир". Республика Саха (Якутия) продемонстрирует интерактивный сканер с мамонтенком Юкой.

Посетителей ждут экскурсии, лекции и самые разные развлечения, которые будут проходить во всех павильонах и по всей территории ВДНХ.

Посетить выставку-форум "Россия" можно будет до 12 апреля 2024 года.

Смотрите прямую трансляцию 5 ноября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.