Поликлиники Москвы изменят режим работы в праздники

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московские поликлиники 4 ноября будут работать с 09:00 до 16:00, в выходные дни 2 и 3 ноября – по стандартному графику субботы и воскресенья. Об говорится на портале мэра и правительства столицы.

Детские поликлиники в течение праздников будут оказывать помощь на дому с 09:00 до 15:00. Травматологические пункты продолжат работать круглосуточно или по графику поликлиник.

Что касается женских консультаций, 4 ноября прием будут вести на базе одного из отделений округа согласно графику праздничного дежурства – с 9:00 до 16:00.

Дежурные аптечные пункты в поликлиниках 4 ноября откроются для посетителей с 9:00 до 16:00, а дежурные аптеки будут работать круглосуточно. При этом обособленные аптеки будут работать по графику праздничного дня – с 10:00 до 18:00.

Ранее сообщалось, что более 250 спектаклей, выступлений и перформансов в рамках "Ночи искусств" состоится в Москве с 3 по 4 ноября. В акции участвуют музеи и галереи, а также аэропорты и вокзалы. В Шереметьево артисты будут читать Пушкина в сопровождении симфонического оркестра. Посетить любую площадку можно бесплатно.

Москвичей приглашают на фестиваль "День народного единства" с 2 по 4 ноября. Всего около 30 площадок. Главные из них – на площади Славы, Манежной и Революции. Там пройдут спектакли и перформансы, посвященные традициям и кухням регионов России. Посетителей научат готовить главные блюда страны. Фестиваль также пройдет в парках и районах столицы.

