Магазины Москвы сделают скидку на сельхозтовары во время "Золотой осени"

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Торговые сети сделают скидку до 30% на сельскохозяйственные товары во время гастрофестиваля "Золотая осень". Об этом сайту Москва 24 сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, на фестивале будут представлены множество крупных торговых предприятий. "Принимают участие наши торговые сети, такие как "Азбука вкуса", "ВкусВилл", "Дикси", "Магнолия", "Перекресток" и другие", – уточнил Немерюк. В течение десяти дней "Золотой осени" покупателям предложат скидки "на разные группы товаров сельхозпроизводства от 10 до 30%", отметил он.
Гастрофестиваль "Золотая осень" будет проходить в столице с 4 по 13 октября. Он охватит более 1,5 тысячи площадок. Четыре из них появится в центре города, 27 – в округах. Кроме того, будут работать почти 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка и более тысячи сетевых магазинов.
Гостей фестиваля ждут более 30 бесплатных экскурсий, балы-маскарады и около 450 кулинарных мастер-классов. Столичные гурманы смогут попробовать степной балык из конины, щучьи котлеты, а также более 120 видов фермерских сыров.
"Это наш город": более 450 кулинарных мастер-классов пройдет на фестивале "Золотая осень"
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