Магазины Москвы сделают скидку на сельхозтовары во время "Золотой осени"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Торговые сети сделают скидку до 30% на сельскохозяйственные товары во время гастрофестиваля "Золотая осень". Об этом сайту Москва 24 сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, на фестивале будут представлены множество крупных торговых предприятий. "Принимают участие наши торговые сети, такие как "Азбука вкуса", "ВкусВилл", "Дикси", "Магнолия", "Перекресток" и другие", – уточнил Немерюк. В течение десяти дней "Золотой осени" покупателям предложат скидки "на разные группы товаров сельхозпроизводства от 10 до 30%", отметил он.

Гастрофестиваль "Золотая осень" будет проходить в столице с 4 по 13 октября. Он охватит более 1,5 тысячи площадок. Четыре из них появится в центре города, 27 – в округах. Кроме того, будут работать почти 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка и более тысячи сетевых магазинов.

Гостей фестиваля ждут более 30 бесплатных экскурсий, балы-маскарады и около 450 кулинарных мастер-классов. Столичные гурманы смогут попробовать степной балык из конины, щучьи котлеты, а также более 120 видов фермерских сыров.