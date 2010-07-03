Библиотеку № 234 превратили в фантастическую после ремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Библиотека № 234 на улице Габричевского открылась после ремонта, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Читальня специализируется на книгах в жанрах фантастики и фэнтези, а также на сказках.

Как рассказали пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры, в библиотеке интересовались у постоянных посетителей, какой бы они хотели видеть ее после работ.

Там сделали несколько залов для чтения и проведения досуга, некоторые из них оформили по мотивам произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес". В зале "Комната Алисы" пол и потолок напоминают шахматную доску. Там же есть кресло-трон с почти двухметровой спинкой. Этот зал предназначен для индивидуальных занятий.

В многофункциональном зале собраны тематическая литература, справочники и энциклопедии. На мобильных стеллажах, которые передвигаются на колесиках, выставлены книги победителей и финалистов различных литературных премий. При необходимости помещение легко трансформируется в конференц-зал.

В зале "Зазеркалье" можно найти книги по искусству и философии. Он украшен мольбертами с изображениями Алисы, героини знаменитой сказки Льюиса Кэрролла. В этом зале будут проводиться творческие занятия и мастер-классы. Для детей и их родителей предусмотрен отдельный зал, где книги стоят на стеллажах в виде сказочного замка.

В арт-холле проводят выставки. Для тех, кто приходит в библиотеку, чтобы поработать или поучиться в тишине, работает зона коворкинга. Скоро там организуют кружки изобразительного искусства, литературы и иностранных языков.

В прошлом году 52 районные библиотеки стали тематическими. Они превратились в культурные площадки, посвященные науке, творчеству, различным видам искусства и хобби. Каждая отличается уникальным дизайном, названием и определенным книжным фондом. Посещаемость таких читален выросла примерно вдвое.

В конце 2018-го года в столичных библиотеках также начали выдавать единый читательский билет. ЕЧБ позволит выбрать любую библиотеку. Выдается он бесплатно и на неограниченное время.

К 2021 году по ЕЧБ можно будет получать книги во всех 440 читальнях Москвы. Сейчас им можно воспользоваться в 302 библиотеках.

Для получения ЕЧБ нужно прийти с паспортом: оформить карту можно как на взрослого, так и на ребенка. На оформление уйдет не более 10 минут.