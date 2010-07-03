Собянин: Культура является одним из драйверов развития Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На заседании президиума правительства Москвы глава департамента культуры Александр Кибовский доложил о выполнении государственной программы "Культура Москвы" в 2018 году и задачах на 2019 год.

Он заявил, что культура является драйвером развития столицы. В целом за прошлый год московские музеи, театры и другие учреждения культуры посетили 67 миллионов человек. В Год театра в театрах Москвы состоятся 360 премьер.

Ремонт и оснащение новым оборудованием библиотек, культурных центров и детских художественных школ стало частью программы "Мой район". Жители всех районов Москвы смогут пользоваться услугами культурных учреждений близко к дому.

Также отмечается, что в Москве работают более 10 тысяч федеральных, городских, общественных и частных организаций культуры, небольшие коммерческие и общественные клубы, студии. Всего в столице действуют 450 музеев и выставочных залов, 250 театров и 67 концертных организаций, 113 кинотеатров, свыше 220 культурных центров и домов культуры, порядка 8 300 творческих студий, 1 600 библиотек, 56 парков, 154 детские школы искусств.

В пределах МКАД в шаговой доступности находится много учреждений культуры. Их посещаемость достигает 67 миллионов человек в год. Наибольшей популярностью у москвичей пользуются музеи и выставки, театры и концертные залы, библиотеки, культурные центры. В среднем каждый москвич посещает музей, театр или концертный зал пять раз в год. В 2018 году в парках культуры отдыхали более 125 миллионов человек, кинотеатры посетили 30 миллионов зрителей.