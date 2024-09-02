Около 49 тыс человек посетили Московский медиафестиваль

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 49 тысяч человек посетили Московский медиафестиваль за время его работы, сообщает пресс-служба департамента СМИ и рекламы столицы.

В ведомстве отметили, что побывать на фестивале москвичи и жители города могли с 31 августа по 1 сентября. При этом онлайн-трансляции мероприятий, которые состоялись в его рамках, набрали 500 тысяч просмотров.

В ходе фестиваля на одной площадке встретились представители разных сегментов медиаотрасли. Его посетили сотрудники сферы печати, радио и телевидения, а также авторы онлайн-изданий, представители области рекламы, социальных платформ и цифровых экосистем.

"Фестиваль открыл свои двери абсолютно для всех гостей, а его насыщенная деловая и развлекательно-познавательная программа смогла привлечь большое количество посетителей", – цитирует портал мэра и правительства столицы представителей департамента.

За 31 августа и 1 сентября в городе прошли свыше 60 образовательных сессий и около 40 развлекательных мероприятий различного формата.

Ранее москвичей пригласили принять участие в голосовании и выбрать лучшие площадки и мероприятия масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". В голосовании "активные граждане" смогут рассказать, удалось ли им на фестивале узнать о планах развития столицы, стал ли форум для них интересным и познавательным.