Стало известно о ходе благоустройства дворов в Мещанском районе Москвы

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В пресс-службе префектуры ЦАО рассказали о ходе благоустройства дворов в Мещанском районе столицы. Об этом пишет Агентство "Москва".

"В этом году мы провели комплексное благоустройство 22 дворов", – сообщила начальник отдела благоустройства ГБУ "Жилищник" Альбина Цихиева.

Отмечается, что работы по озеленению на всех дворовых территориях будут проведены до 15 сентября.

"Специалистам управляющей организации осталось высадить там кустарники и деревья", – подытожила Альбина Цихиева.

Ранее в пресс-службе Москомэкспертизы рассказали о планах провести капитальный ремонт в жилом доме на Новокузнецкой улице. Здание было построено по индивидуальному проекту в 1930 году.