Жилой дом 1930 года постройки на Новокузнецкой улице отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом на Новокузнецкой улице, построенный по индивидуальному проекту в 1930 году, ждет капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Капитальный ремонт многоквартирного дома" по адресу: улица Новокузнецкая, дом 20/21-19, строение 5, район Замоскворечье, Центральный административный округ Москвы", – говорится в сообщении.

В ходе ремонтных работ планируется установить номерные таблички входов в подъезды, разместить флагодержатели, заменить облицовки цоколя, а также покрасить стены фасадов, прямолинейных откосов и карнизов. На кровле и чердаке установят новые дверные блоки, а в подвале обновят покрытия стен, потолков входов и помещений подвала после замены магистральных труб.

Также в подъездах в местах общего пользования заменят дверные и оконные блоки, обновят штукатурный слой в местах повреждения с последующей окраской стен и потолков лестничных маршей, а также восстановят плитку стен вестибюля и лестничной площадки первого этажа.

Капитальный ремонт также включает в себя обновление систем водоснабжения, водоотведения и отопления. При этом запланирован восстановительный ремонт в зоне замены коммуникаций по всему объему здания. При этом существующий архитектурный облик здания и планировка помещений останутся прежними.