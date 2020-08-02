Городские службы Москвы начали устранять просадку дорожного полотна

Дорожное полотно просело при проведении земляных работ в столице

Городские службы начали устранять просадку дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова, сообщается в микроблоге комплекса городского хозяйства в Twitter.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к устранению просадки дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова в районе дома №4, по предварительным данным, образовавшейся из-за провала грунта в прилегающей к автомобильной дороге зоне проведения строительных работ", – говорится в сообщении.

В комплексе напомнили, что движение автотранспорта на участке проспекта от улицы Демьяна Бедного до 3-й Хорошевской перекрыто. Пострадавших нет. В экстренных службах добавили, что площадь проседания дороги – не менее пяти квадратных метров.

Водителей призвали объезжать участок по улицам 3-й Хорошевской и Мневникам. В Дептрансе обратили внимание, что из-за инцидента задерживаются автобусы № т21, т35, т65, т86, 155, 390, 597 и троллейбусы № 20.