Мероприятия форума "Мой район" покажут онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый городской открытый форум "Мой район" пройдет в Москве с 4 по 6 июля. Организаторы пообещали показать мероприятие в режиме онлайн. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора форума Ирину Гордину-Невмержицкую.

"На сайте форума будут организованы трансляции каждой сессии из каждого зала, в свободном доступе можно будет все посмотреть, часть сессий мы также будем выводить в социальные сети", – рассказала Гордина-Невмержицкая.

Она добавила, что в рамках деловой программы форума "Мой район" пройдут различные обсуждения. Все они будут направлены на развитие сервисов, помогающих сделать жизнь в столице более комфортной.

Ранее сообщалось, что в рамках форума "Мой район" москвичи получат возможность встретиться с известными людьми.