Началось благоустройство территории у метро "Беломорская"

На севере Москвы началось благоустройство и работы по улучшению транспортной доступности территории у станции "Беломорская" Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта.
"Рабочие приступили к демонтажу бордюрного камня и покрытия тротуаров, а также прокладке кабельной линии. Ее протяженность составит почти 7,5 тысячи метров. В рамках работ по благоустройству территории приведут в порядок асфальтобетонное покрытие тротуаров площадью 5 тысяч квадратных метров. Часть тротуаров замостят бетонной плиткой. Площадь мощения составит 2 тысячи квадратных метров", – сообщили в пресс-службе.
Также уточняется, что рядом со станцией разобьют 25,6 тысячи квадратных метров газонов. Осенью здесь высадят кусты и деревья. Рядом с метро сделают детские и спортивные площадки, проложат велодорожку.
Благоустройство территории, прилегающей к "Беломорской" и к ТПУ "Ховрино" сделают городское пространство в этом районе комфортным и удобным для отдыха и прогулок. Работы планируется завершить до конца этого года.
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