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Город

02 июня, 22:11

МОЭК запустила дополнительный сервис с графиком отключения горячей воды

город ЖКХ

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

ПАО "МОЭК" запустило дополнительный онлайн-сервис с графиком отключения горячей воды в домах, сообщает пресс-служба компании.

В связи с большим количеством запросов на сайте "МОЭК Онлайн" наблюдаются затруднения с доступом. Теперь аналогичный сервис развернут на сайте moek.ru.

2 июня МОЭК запустила информационный сервис, где жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах горячего водоснабжения.

Ознакомиться с информацией можно на сайте "МОЭК Онлайн" и портале mos.ru.

Отключения начнутся 1 июля, их продолжительность не превысит 10 дней. За время профилактических работ специалисты выполнят гидравлические испытания более чем на 16 тысячах километров сетей.

Где узнать график отключения горячей воды

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