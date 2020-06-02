В аэропорту Домодедово начнут делать анализ на COVID-19

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В аэропорту Домодедово пассажиры смогут сдать анализ на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Сделать это могут все желающие в медпункте аэровокзала. Продолжительность анализа не более 15 минут, услуга – платная.
Результаты будут готовы в течение трех дней. Также на входе в терминал всем посетителям измеряют температуру.
Кроме того, в аэропорту нанесли специальную разметку для соблюдения безопасной дистанции и работают пункты дезинфекции рук.
"Кратно увеличена частота обработки спецсредствами всех помещений и транспортных средств", – добавили в пресс-службе.
Там заключили, что минимизировать социальные контакты при этом поможет использование электронного посадочного талона.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что при посадке в самолет пассажирам придется соблюдать безопасное расстояние.
Как изменились правила перевозки пассажиров из-за пандемии коронавируса