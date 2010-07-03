Более 100 танцоров выступят для гостей фестиваля "Мировые балетные каникулы"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Более 100 танцоров выступят 2 июня для гостей фестиваля "Мировые балетные каникулы". Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля.

В рамках фестиваля на ВДНХ состоится гала-концерт "Юные москвичи. Ура, каникулы!". На нем выступят воспитанники хореографического ансамбля "Калинка" имени Филиппова, балетной школы "Армида", эстрадно-цирковой студии "Водолеи", международной сети школ балета для детей "Балет с 2 лет" и студии классического балета "Молодой Балет Москвы" и другие столичные коллективы.

Посмотреть выдающиеся коллективы можно с 13:00 на площади Дружбы Народов. Вход на все Гала-концерты и мероприятия фестиваля свободный

Накануне Сергей Собянин пригласил москвичей посетить фестиваль "Мировые балетные каникулы". Градоначальник отметил, что там представлены разные жанры – от классического "Лебединого озера" до бразильского карнавала

Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что фестиваль "Мировые балетные каникулы" может стать ежегодным. Немерюк выразил надежду, что этот фестиваль сможет добиться внимания у зрителей и подняться на новый уровень.

