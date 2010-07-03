Более 100 танцоров выступят для гостей фестиваля "Мировые балетные каникулы"

Более 100 танцоров выступят 2 июня для гостей фестиваля "Мировые балетные каникулы". Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля.
В рамках фестиваля на ВДНХ состоится гала-концерт "Юные москвичи. Ура, каникулы!". На нем выступят воспитанники хореографического ансамбля "Калинка" имени Филиппова, балетной школы "Армида", эстрадно-цирковой студии "Водолеи", международной сети школ балета для детей "Балет с 2 лет" и студии классического балета "Молодой Балет Москвы" и другие столичные коллективы.
Посмотреть выдающиеся коллективы можно с 13:00 на площади Дружбы Народов. Вход на все Гала-концерты и мероприятия фестиваля свободный
Накануне Сергей Собянин пригласил москвичей посетить фестиваль "Мировые балетные каникулы". Градоначальник отметил, что там представлены разные жанры – от классического "Лебединого озера" до бразильского карнавала
Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что фестиваль "Мировые балетные каникулы" может стать ежегодным. Немерюк выразил надежду, что этот фестиваль сможет добиться внимания у зрителей и подняться на новый уровень.
На ВДНХ прошел открытый балетный урок от Николая Цискаридзе
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.